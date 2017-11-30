Из App Store удалили игры про филиппинского президента

Решение компания Apple, скорее всего, приняла в связи со спорными действиями лидера государства.

Из App Store пропали мобильные игры про филиппинского президента. В приложениях игрокам предлагали взять на себя роль президента Филиппин Родриго Дутерте, сражающегося с криминалом.

Apple удалила из App Store игры про филиппинского президента, убивающего преступников Фото: © Duterte Shooting Crime

Против мобильных игр выступила группа правозащитников по делам употребляющих наркотики. Они рассказали, что из-за новой политики борьбы с преступлениями, которые связаны с наркотиками, погибли тысячи человек.