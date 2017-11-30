"Нет предела фантазии". В ГД высмеяли США за обвинения в "акустических атаках"

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин обратился к США с призывом поменьше фантазировать в случае с "акустическими атаками" на американские посольства.

— Предела фантазии нет у США. Я думаю, вместо того чтобы фантазировать, США нужно проводить более тщательное медицинское освидетельствование дипломатов при направлении в какую-то большую страну, чтобы не было такого плана подозрений, — приводит слова Швыткина РИА "Новости".