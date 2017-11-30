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Опубликовано 30 ноября 2017, 11:35

"Нет предела фантазии". В ГД высмеяли США за обвинения в "акустических атаках"

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин обратился к США с призывом поменьше фантазировать в случае с "акустическими атаками" на американские посольства.

— Предела фантазии нет у США. Я думаю, вместо того чтобы фантазировать, США нужно проводить более тщательное медицинское освидетельствование дипломатов при направлении в какую-то большую страну, чтобы не было такого плана подозрений, — приводит слова Швыткина РИА "Новости".

По данным CBS, американская разведка пришла к выводу, что к "акустическим атакам" причастна Москва, основываясь на том, что у России хорошие отношения с Кубой и Узбекистаном. В свою очередь в Гаване отмечают, что заявления США вообще можно отнести к научной фантастике.

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Янковская Ольга
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