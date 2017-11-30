В Госдуме рассматривают возможность отозвать аккредитацию у телеканалов США

— Мы будем продолжать политику адекватных ответных мер, — сказал он. — Думаю, что на следующей неделе мы обсудим варианты, и, вполне возможно, мы отзовём аккредитацию у американских телеканалов в ответ на действия США. Потому что эти действия — нарушение прав и свобод наших журналистов. Мы считаем, что ситуация заходит за грани разумного.

— Действия направлены исключительно на то, чтобы эскалация этой травли продолжалась, — сказал он. — Всеми силами американские власти показывают, что для них есть чистые и нечистые журналисты. То есть РТ, например, может подвергаться любым санкциям и ограничениям. При этом целый ряд зарубежных СМИ, которые напрямую спонсируются правительствами своих стран, такие как "Дойче Велл", Би-би-си, не испытывают никакого давления. Здесь идёт конкретная травля наших российских журналистов. Ничего общего с понятием свободы слова и демократичностью отношения к прессе здесь нет.