Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 ноября 2017, 10:27

В Китае создадут парк с VR-аттракционами

Фото &copy; Flickr/ACEBOY&trade; MODELS

Фото © Flickr/ACEBOY™ MODELS

С помощью виртуальной реальности можно будет кататься на горках, смотреть на другие планеты и играть в шутеры.

В провинции Китая Гуйчжоу откроют парк, главным развлечением которого станет технология виртуальной реальности. Локация получит название The Oriental Science Fiction Valley Park.

image

В Китае появится парк с VR-аттракционами за полтора миллиарда долларов

Фото © Flickr/ACEBOY™ MODELS

Посетителей парка ждут гигантские роботы и технологии будущего. Также они смогут протестировать аттракционы, которые симулируют полёты в космос.

Всего будет создано 35 аттракционов. Бюджет парка — полтора миллиарда долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Китай
  • Игры
  • Виртуальная реальность
  • vr
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar