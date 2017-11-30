В Китае создадут парк с VR-аттракционами
С помощью виртуальной реальности можно будет кататься на горках, смотреть на другие планеты и играть в шутеры.
В провинции Китая Гуйчжоу откроют парк, главным развлечением которого станет технология виртуальной реальности. Локация получит название The Oriental Science Fiction Valley Park.
В Китае появится парк с VR-аттракционами за полтора миллиарда долларов
Посетителей парка ждут гигантские роботы и технологии будущего. Также они смогут протестировать аттракционы, которые симулируют полёты в космос.
Всего будет создано 35 аттракционов. Бюджет парка — полтора миллиарда долларов.