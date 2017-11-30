Подросток спустил $ 10 000 в онлайн-играх

Подросток тратил все свои деньги на видеоигры, а когда родители отключили интернет, стал играть через телефон.

19-летний пользователь Reddit рассказал, что потратил на донат в онлайн-играх больше 10 тысяч долларов. Пост набрал около семи тысяч лайков и более 600 комментариев.

Парень под ником Kensgold, который выложил на Reddit открытое письмо к разработчикам игр, рассказал, что из-за своей зависимости потратил огромную сумму денег. За последние три года подросток "надонатил" 13 500 долларов в таких играх, как Counter-Strike: Global Offensive , Smite и The Hobbit: Kingdoms of Middle-earth. По его признанию, первые 30 долларов он отдал разработчикам симулятора Kensgold. В течение 2015 года только одна игра по мотивам книги о хоббитах обошлась ему в 4116 долларов.

В исповеди игромана сообщается, что мама и бабушка были обеспокоены его поведением и даже отключали интернет, но он играл с помощью интернета на смартфоне. Kensgold признался, что тратил почти всю свою зарплату с подработки (300–400 долларов) на внутриигровые покупки.

Чтобы избавиться от игромании, парню пришлось обратиться к врачам. Маниакальная страсть прекратилась после того, как он уничтожил все игры и положил оставшиеся деньги на сберегательный счёт. По словам Kensgold, создатели игр должны более ответственно относиться к своей малолетней аудитории и не поощрять желание донатить.