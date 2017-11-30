75-летний фанат-тромбонист: Сборная России точно выйдет из группы на ЧМ

Виктор Паутов — не только известный музыкант из Саранска, но и страстный футбольный болельщик. Он посещает практически каждую игру местной "Мордовии" и играет там на духовом инструменте, таким образом поддерживая команду.

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) не могли не отметить Виктора Паутова и включили его в список 11 суперфанатов, которые смогут посетить финальную жеребьёвку чемпионата мира. Лайф пообщался с 75-летним музыкантом и узнал, откуда у него такая любовь к футболу.

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— Был у меня один друг — Эдуард. Именно он много лет назад позвал меня на выездную игру с ульяновской "Волгой". Я не хотел, но он уговорил меня в итоге, — вспомнил Паутов. — Там я играл на инструменте весь матч. Мы тогда, правда, проиграли, но на этой встрече присутствовал наш глава, который меня и заметил. Потом, когда в городе уже встретились с ним, он сказал ходить мне на все игры. С тех пор вот уже 20 лет хожу на стадион и играю там.

— Ранее РФС запрещал играть на музыкальных инструментах на матчах. Сейчас с этим проблем нет? — Когда случилась эта история, наш глава города вмешался. Все были удивлены, что мне запретили играть на матчах. Я с удовольствием приду и поддержу не только нашу сборную, но и любую иностранную команду на чемпионате. Могу сыграть для них без проблем! Конечно, я очень занятой человек. У меня много выступлений. Кстати, мы планируем вместе с Игорем Бутманом в Саранске дать несколько концертов во время чемпионата мира.

— Вы посещаете все матчи "Мордовии"?

— Стараюсь посещать все домашние игры. Когда у меня не было много спектаклей в театре оперы, я и на выезды ездил.

— А за сборную России также страстно болеете?

— Ну а как же? И за нашу национальную команду переживаю. Буду болеть и на чемпионате мира. Посмотрим, как карта ляжет для нас на этом турнире. Вообще, надеюсь, что выйдем из группы. Я всем говорю, что мы займём восьмое место. Но надо мной смеются, как над ненормальным!

Виктор Паутов с известным саксофонистом Игорем Бутманом. Фото: © Life.ru

— Кто у вас любимый футболист?

— Помню, когда служил в Москве в 1967 году, я всегда ходил на игры "Динамо". Много наблюдал за Львом Яшиным. Он всё время выходил на разминку раньше всех и уходил позже остальных. Вот он для меня самый-самый!

— Какие у вас были эмоции, когда узнали, что вошли в список 11 суперболельщиков ФИФА? — Я вообще не понял, почему я? Мне даже как-то неудобно, честно говоря. Да, я преданный болельщик "Мордовии". За честь своей команды в любую авантюру иду. Если надо сыграть — сыграю, поучаствовать в забеге — бегу. — Вам 75 лет и вы бегаете? — Был забег памяти погибших в Афганистане. Сказали, надо пробежаться, и вот уже третий год и бегаю там. — А вы вообще активно спортом занимаетесь? — Сейчас в основном только в настольный теннис играю, а так за компанию могу и побежать, и поиграть во что-нибудь.

Виктор Паутов с актёром Станиславом Дужниковым, который тоже родом из Саранска. Фото: © Life.ru