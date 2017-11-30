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Опубликовано 30 ноября 2017, 11:41

В США вора помог поймать унитаз

Фото: &copy; Flickr /&nbsp;vince in paris

Фото: © Flickr / vince in paris

Прибывшие на место полицейские нашли злоумышленника в состоянии опьянения под столиком в гараже.

Американец из города Траверс-Сити, штат Мичиган, обнаружил, что к нему забирался вор, по сидению унитаза. Дело в том, что у хозяина дома есть привычка — всегда поднимать ободок, сообщает издание Record Eagle, ссылаясь на местную полицию.

По информации полиции, горожанин утром обратил внимание, что у его унитаза опущено сиденье, которое обычно всегда остаётся поднятым. Также мужчина заметил, что по полу было рассыпано печенье, а в ванной был включён свет.

Хозяин дома незамедлительно обратился в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские нашли злоумышленника в состоянии опьянения под столиком в гараже. При нём обнаружили кошелёк хозяина дома и лекарственные препараты, украденные у него же, в том числе обезболивающее с кодеином.

Незадачливому вору будет предъявлено обвинение в краже и взломе.

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Анна Стрельцова
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