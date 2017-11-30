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Регион
Опубликовано 30 ноября 2017, 14:53

Вся Танзания осталась без света

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;Africa Research Inst&rlm;

Фото: © Twitter / Africa Research Inst‏

В национальной электроэнергетической компании отметили, что ведётся работа по скорейшему восстановлению электросети.

Все регионы Танзании остались без электричества в связи с техническими неполадками, сообщает Citizen со ссылкой на электроэнергетическую компанию Tanesco.

— 30 ноября технеполадки, которые произошли в 5:02, привели к остановке электроснабжения регионов, — заявили в компании. Там также отметили, что ведётся работа по скорейшему восстановлению электросети.

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Анна Стрельцова
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