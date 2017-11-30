Вся Танзания осталась без света
Фото: © Twitter / Africa Research Inst
В национальной электроэнергетической компании отметили, что ведётся работа по скорейшему восстановлению электросети.
Все регионы Танзании остались без электричества в связи с техническими неполадками, сообщает Citizen со ссылкой на электроэнергетическую компанию Tanesco.
— 30 ноября технеполадки, которые произошли в 5:02, привели к остановке электроснабжения регионов, — заявили в компании. Там также отметили, что ведётся работа по скорейшему восстановлению электросети.