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Опубликовано 30 ноября 2017, 14:18

Стала известна причина закрытия Visceral Games

Проект американской студии оказался финансово невыгодным для издателя Electronic Arts.

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Visceral Games&rlm;

Фото: © twitter.com/Visceral Games‏

Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен рассказал о причинах закрытия студии Visceral Games. Для издателя это стало экономическим решением, так как проект оказался финансово невыгодным для издательства.

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Финансовый директор EA прокомментировал ситуацию с Visceral Games

Фото: © twitter.com/Visceral Games‏

За последние пять лет штат подразделения сократили: команда составляла 80 человек. В связи с этим на помощь разработчикам пришлось приглашать представителей EA Vancouver и студии Motive.

Напомним, что Visceral Games закрыли 17 октября. Команда работала над игрой по "Звёздным войнам".

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Сергей Сурепин
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