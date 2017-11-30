Стала известна причина закрытия Visceral Games

Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен рассказал о причинах закрытия студии Visceral Games. Для издателя это стало экономическим решением, так как проект оказался финансово невыгодным для издательства.

Финансовый директор EA прокомментировал ситуацию с Visceral Games Фото: © twitter.com/Visceral Games‏

За последние пять лет штат подразделения сократили: команда составляла 80 человек. В связи с этим на помощь разработчикам пришлось приглашать представителей EA Vancouver и студии Motive.