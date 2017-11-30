Стала известна причина закрытия Visceral Games
Проект американской студии оказался финансово невыгодным для издателя Electronic Arts.
Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен рассказал о причинах закрытия студии Visceral Games. Для издателя это стало экономическим решением, так как проект оказался финансово невыгодным для издательства.
Финансовый директор EA прокомментировал ситуацию с Visceral Games
За последние пять лет штат подразделения сократили: команда составляла 80 человек. В связи с этим на помощь разработчикам пришлось приглашать представителей EA Vancouver и студии Motive.
Напомним, что Visceral Games закрыли 17 октября. Команда работала над игрой по "Звёздным войнам".