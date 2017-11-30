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Опубликовано 30 ноября 2017, 14:55

Divinity: Original Sin 2 купили миллион человек

Фото &copy;&nbsp; Larian Studios

Фото ©  Larian Studios

Разработчики популярной ролевой игры отчитались об успехе своего последнего проекта.

Студия Larian сообщила, что Divinity: Original Sin 2 разошлась тиражом один миллион копий. Разработчики остались довольны этим результатом.

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Продажи Divinity: Original Sin 2 составили один миллион копий

Фото © Larian Studios

Первой части потребовалось около трёх месяцев, чтобы игру купили 500 тысяч человек. Сиквел в этом плане оказался успешнее.

Divinity: Original Sin 2 вышла 14 сентября. До этого игра на протяжении года находилась в раннем доступе.

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Сергей Сурепин
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