Divinity: Original Sin 2 купили миллион человек

Разработчики популярной ролевой игры отчитались об успехе своего последнего проекта.

Студия Larian сообщила, что Divinity: Original Sin 2 разошлась тиражом один миллион копий. Разработчики остались довольны этим результатом.

Продажи Divinity: Original Sin 2 составили один миллион копий Фото © Larian Studios

Первой части потребовалось около трёх месяцев, чтобы игру купили 500 тысяч человек. Сиквел в этом плане оказался успешнее.