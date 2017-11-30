Divinity: Original Sin 2 купили миллион человек
Фото © Larian Studios
Разработчики популярной ролевой игры отчитались об успехе своего последнего проекта.
Студия Larian сообщила, что Divinity: Original Sin 2 разошлась тиражом один миллион копий. Разработчики остались довольны этим результатом.
Продажи Divinity: Original Sin 2 составили один миллион копий
Фото © Larian Studios
Первой части потребовалось около трёх месяцев, чтобы игру купили 500 тысяч человек. Сиквел в этом плане оказался успешнее.
Divinity: Original Sin 2 вышла 14 сентября. До этого игра на протяжении года находилась в раннем доступе.