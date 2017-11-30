Авторов быстрых прохождений Super Meat Boy уличили в обмане
Модераторам сообщества удалось найти новый метод, который выявляет монтаж спидранов.
Пользователь под псевдонимом ExoSDA прошёл Super Meat Boy за 18 минут и 39 секунд. Это время стало рекордом в 2012 году.
Авторов известных спидранов Super Meat Boy уличили в обмане
Фото: © Скриншот игры Super Meat Boy
В итоге модераторы сообщества быстрых прохождения обнаружили, что видео было смонтировано. В мошенничестве уличили и ещё одного игрока — пользователя Hankyu.
Запись прохождения ExoSDA уже удалили с YouTube. Также пользователя дисквалифицировали из списка рекордсменов.