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Регион
Опубликовано 30 ноября 2017, 15:21

Авторов быстрых прохождений Super Meat Boy уличили в обмане

Модераторам сообщества удалось найти новый метод, который выявляет монтаж спидранов.

Пользователь под псевдонимом ExoSDA прошёл Super Meat Boy за 18 минут и 39 секунд. Это время стало рекордом в 2012 году.

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Авторов известных спидранов Super Meat Boy уличили в обмане

Фото: © Скриншот игры Super Meat Boy

В итоге модераторы сообщества быстрых прохождения обнаружили, что видео было смонтировано. В мошенничестве уличили и ещё одного игрока — пользователя Hankyu.

Запись прохождения ExoSDA уже удалили с YouTube. Также пользователя дисквалифицировали из списка рекордсменов.

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Сергей Сурепин
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