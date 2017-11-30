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Опубликовано 30 ноября 2017, 15:53

The Elder Scrolls Online скачали 10 миллионов пользователей

Разработчики многопользовательской игры отчитываются об успехах своего нового проекта.

Компания Bethesda поделилась успехами The Elder Scrolls Online. Игру уже опробовали 10 миллионов пользователей.

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The Elder Scrolls Online попробовали более 10 миллионов игроков

Фото: © Flickr/BagoGames

В честь этого разработчики проведут "бесплатные выходные". Они начинаются 30 ноября и продлятся до 6 декабря.

Напомним, The Elder Scrolls Online вышла 4 апреля 2014 года на ПК и 9 июня 2015 года на консолях.

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Сергей Сурепин
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