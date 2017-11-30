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Опубликовано 30 ноября 2017, 16:24

В DOOM добавят карты из классической игры

Фото: &copy;&nbsp;Doom Wiki

Фото: © Doom Wiki

В версии шутера для виртуальной реальности появятся две локации — Toxic Refinery и Nuclear Plant.

Bethesda добавит в DOOM VFR классические карты из одноимённого шутера 1993 года в первозданном виде. Изображения внутриигровых объектов будут низкого разрешения.

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В VR-версии DOOM появятся карты из классической игры

Фото: © Doom Wiki

В это же время интерфейс и враги останутся современными. В шутере появятся две локации — Toxic Refinery и Nuclear Plant.

Версия игры для виртуальной реальности выйдет 1 декабря для HTC Vive и PlayStation VR.

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Сергей Сурепин
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