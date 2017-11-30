В DOOM добавят карты из классической игры
Фото: © Doom Wiki
В версии шутера для виртуальной реальности появятся две локации — Toxic Refinery и Nuclear Plant.
Bethesda добавит в DOOM VFR классические карты из одноимённого шутера 1993 года в первозданном виде. Изображения внутриигровых объектов будут низкого разрешения.
В VR-версии DOOM появятся карты из классической игры
Фото: © Doom Wiki
В это же время интерфейс и враги останутся современными. В шутере появятся две локации — Toxic Refinery и Nuclear Plant.
Версия игры для виртуальной реальности выйдет 1 декабря для HTC Vive и PlayStation VR.