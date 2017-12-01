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Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 14:29

Пенсионерка из Волгограда рассказала, как она стала суперболельщиком ФИФА

Фото: Life.ru

Фото: Life.ru

Ольга Парамонова в течение уже 50 лет не пропускает матчи волгоградского "Ротора". Ведь она диктор стадиона. Именно её заметила ФИФА и подарила ей билет на финальную жеребьёвку чемпионата мира.

— У нас в Волгограде есть центральный стадион, на котором я проработала с 1969 года. Я диктор. Объявляю составы и информацию, — объясняет женщина. — И на протяжении всего этого времени я болею за наш "Ротор" и сборную России.

— То есть вы — голос стадиона?

— Да, можно и так сказать!

— А на матчах чемпионата мира вы будете работать?

— К сожалению, нет. Я работаю только со своей родной командой.

— И кто у вас любимый футболист?

— Ну, естественно, мой земляк Олег Веретенников, ещё Валерий Есипов. Они мои любимчики.

Фото: Life.ru

Фото: Life.ru

— Леонид Слуцкий же тоже родом из Волгограда. Он, наверное, главная футбольная звезда?

— Да, Слуцкий и Олег Веретенников. Вообще, у нас много спортсменов, которые стали олимпийскими чемпионами. Та же Елена Исинбаева. Волгоград — спортивный город. У нас есть большая спортивная академия, хорошо развит детский спорт. Наш город очень футбольный, а болельщики-то какие!

— Расскажите, пожалуйста, как изменился Волгоград перед чемпионатом мира?

— У нас обновляются дороги, построили красивый аэропорт, продлевается на очень большую дистанцию набережная. Реконструировали стадион на историческом месте — Мамаев курган. Он будет очень красивым.

— Какие места вы бы посоветовали посетить гостям вашего города?

— Тот же самый Мамаев курган. Это святое место! У нас очень хорошие музеи. Да и вообще город красивый, можно гулять везде.

— И напоследок, что вы пожелаете нашей команде на чемпионате мира?

— Чтобы она была одной из первых! Это самое главное.

Напомним, что финальная жеребьёвка ЧМ-2018 состоится сегодня в 18:00 в Москве. В Государственном Кремлёвском дворце соберутся такие легенды футбола, как Пеле, Диего Марадона, Роналдиньо, Карлес Пуйоль, Кафу, Роналдо и многие другие. Участие примет и президент РФ Владимир Путин. Лайф проведёт текстовую трансляцию.

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Галина Глазко
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