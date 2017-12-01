Пенсионерка из Волгограда рассказала, как она стала суперболельщиком ФИФА

Ольга Парамонова в течение уже 50 лет не пропускает матчи волгоградского "Ротора". Ведь она диктор стадиона. Именно её заметила ФИФА и подарила ей билет на финальную жеребьёвку чемпионата мира.

— У нас в Волгограде есть центральный стадион, на котором я проработала с 1969 года. Я диктор. Объявляю составы и информацию, — объясняет женщина. — И на протяжении всего этого времени я болею за наш "Ротор" и сборную России.

— То есть вы — голос стадиона?

— Да, можно и так сказать!

— А на матчах чемпионата мира вы будете работать?

— К сожалению, нет. Я работаю только со своей родной командой.