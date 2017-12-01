Пенсионерка из Волгограда рассказала, как она стала суперболельщиком ФИФА
Фото: Life.ru
Ольга Парамонова в течение уже 50 лет не пропускает матчи волгоградского "Ротора". Ведь она диктор стадиона. Именно её заметила ФИФА и подарила ей билет на финальную жеребьёвку чемпионата мира.
— У нас в Волгограде есть центральный стадион, на котором я проработала с 1969 года. Я диктор. Объявляю составы и информацию, — объясняет женщина. — И на протяжении всего этого времени я болею за наш "Ротор" и сборную России.
— То есть вы — голос стадиона?
— Да, можно и так сказать!
— А на матчах чемпионата мира вы будете работать?
— К сожалению, нет. Я работаю только со своей родной командой.
— И кто у вас любимый футболист?
— Ну, естественно, мой земляк Олег Веретенников, ещё Валерий Есипов. Они мои любимчики.
Фото: Life.ru
— Леонид Слуцкий же тоже родом из Волгограда. Он, наверное, главная футбольная звезда?
— Да, Слуцкий и Олег Веретенников. Вообще, у нас много спортсменов, которые стали олимпийскими чемпионами. Та же Елена Исинбаева. Волгоград — спортивный город. У нас есть большая спортивная академия, хорошо развит детский спорт. Наш город очень футбольный, а болельщики-то какие!
— Расскажите, пожалуйста, как изменился Волгоград перед чемпионатом мира?
— У нас обновляются дороги, построили красивый аэропорт, продлевается на очень большую дистанцию набережная. Реконструировали стадион на историческом месте — Мамаев курган. Он будет очень красивым.
— Какие места вы бы посоветовали посетить гостям вашего города?
— Тот же самый Мамаев курган. Это святое место! У нас очень хорошие музеи. Да и вообще город красивый, можно гулять везде.
— И напоследок, что вы пожелаете нашей команде на чемпионате мира?
— Чтобы она была одной из первых! Это самое главное.
Напомним, что финальная жеребьёвка ЧМ-2018 состоится сегодня в 18:00 в Москве. В Государственном Кремлёвском дворце соберутся такие легенды футбола, как Пеле, Диего Марадона, Роналдиньо, Карлес Пуйоль, Кафу, Роналдо и многие другие. Участие примет и президент РФ Владимир Путин. Лайф проведёт текстовую трансляцию.