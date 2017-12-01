В "чёрную пятницу" объёмы покупок по карте "Халва" выросли более чем в 2 раза

Глобальная распродажа "Настоящая чёрная пятница", организованная при поддержке АКИТ, в которой приняли участие все крупнейшие российские ретейлеры, удалась. В нынешнем году практически все офлайн-ретейлеры приняли участие в распродаже, увеличив обороты на 13% по сравнению с предыдущим годом. За три дня "чёрной пятницы" компаниями был получен дополнительный оборот непродовольственных товаров в размере 30 млрд рублей: 24 млрд в офлайне и 6 млрд в онлайн-ретейле. Всего оборот онлайн-распродажи составил 7,5 млрд рублей.

За время проведения распродажи площадку АКИТ realblackfriday.ru посетило более 1 млн человек. Самыми популярными магазинами стали Hoff, "Спортмастер", "Ситилинк" и "Эльдорадо".

Особой популярностью во время распродажи пользовалась карта рассрочки "Халва", которая предлагала дополнительно три месяца увеличенной рассрочки на все покупки абсолютно во всех магазинах — партнёрах карты.

Согласно статистике "Совкомбанка", выпускающего карту рассрочки "Халва", самыми популярными товарными категориями стали продукты питания, бытовая техника, обувь и автомобильные товары. Причём обувь ожидаемо заняла третью строчку популярности благодаря женской аудитории, а автомобильные товары вышли на четвёртое место благодаря мужчинам.

В результате среднесуточные обороты по картам "Халва" во время распродажи выросли более чем в два раза, превысив отметку в 100 млн рублей в день, а количество транзакций увеличилось на 31%. Средний чек вырос на 33% и достиг отметки в 12 000 рублей.

Общие совокупные обороты по карте "Халва" за четыре дня распродажи превысили 400 млн рублей, а лидерами среди ретейлеров по объёмам продаж с использованием карты "Халва" стали магазины бытовой техники и продуктовые сети. Среди крупных партнёров карты "Халва" в "Настоящей чёрной пятнице" высокие результаты продаж показали такие сети, как Hoff, Kari, "Ситилинк", "Снежная королева", SUNLIGHT, "Рив гош", "585", "Дочки-сыночки" и другие.