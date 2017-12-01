Госдума рассмотрит проект о льготах для отечественных мультипликаторов

Два документа предлагают ввести скидки на страховые взносы для российских аниматоров.

Госдума рассмотрит законопроекты, устанавливающие льготы по страховым взносам для российских мультипликационных компаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, документы предлагают установить до 2023 года льготный тариф страховых взносов в размере 14% и льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для российских мультипликаторов.