В ОБСЕ считают, что лишение RT аккредитации негативно влияет на свободу СМИ
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Подобное законодательство, считает представитель организации, окажет негативное влияние на свободу прессы везде, где будет применяться.
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что лишение журналистов телеканала RT аккредитации в Конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иноагентов.
Revoking of RT accreditation to US Congress shows that "foreign agent" registration of media has direct impact on media freedom. Such legislation will have negative impact on #MediaFreedom in all countries applying such laws. My statement https://t.co/JptMiNEExx— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 ноября 2017 г.
— Лишение RT аккредитации в Конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иноагентов имеет прямое влияние на свободу СМИ, — написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в "Твиттере". — Такое законодательство будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые его применяют.
Ранее RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Данное решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей Russia Today компании T&R в качестве иноагента.
Депутаты Госдумы и Совета Федерации не исключают, что примут ответные меры на действия Соединённых Штатов.