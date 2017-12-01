Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 10:24

В ОБСЕ считают, что лишение RT аккредитации негативно влияет на свободу СМИ

Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Аверин

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Подобное законодательство, считает представитель организации, окажет негативное влияние на свободу прессы везде, где будет применяться.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что лишение журналистов телеканала RT аккредитации в Конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иноагентов.

— Лишение RT аккредитации в Конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иноагентов имеет прямое влияние на свободу СМИ, — написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в "Твиттере". — Такое законодательство будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые его применяют.

Ранее RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Данное решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей Russia Today компании T&R в качестве иноагента.

Депутаты Госдумы и Совета Федерации не исключают, что примут ответные меры на действия Соединённых Штатов.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Госдума
  • США
  • обсе
  • иноагенты
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar