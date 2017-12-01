В ОБСЕ считают, что лишение RT аккредитации негативно влияет на свободу СМИ

Подобное законодательство, считает представитель организации, окажет негативное влияние на свободу прессы везде, где будет применяться.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что лишение журналистов телеканала RT аккредитации в Конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иноагентов.

Revoking of RT accreditation to US Congress shows that "foreign agent" registration of media has direct impact on media freedom. Such legislation will have negative impact on #MediaFreedom in all countries applying such laws. My statement https://t.co/JptMiNEExx — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) 30 ноября 2017 г.

— Лишение RT аккредитации в Конгрессе США показывает, что регистрация СМИ в качестве иноагентов имеет прямое влияние на свободу СМИ, — написал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в "Твиттере". — Такое законодательство будет негативно влиять на свободу СМИ во всех странах, которые его применяют.

Ранее RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Данное решение было принято в ответ на регистрацию обслуживающей Russia Today компании T&R в качестве иноагента.