Tencent выпустит две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds

За разработку игр отвечают студии, которые принадлежат крупному китайскому издателю.

Китайский издатель Tencent представил сразу две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds. Оба проекта в первую очередь будут распространяться на китайском рынке.

Первой игрой занимается студия Timi. Скорее всего, эта версия шутера будет более аркадной по сравнению с оригиналом. Также в игре появятся сражения в воде.

Tencent представила две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds Фото © Bluehole Studio