Tencent выпустит две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds
Фото © Bluehole Studio
За разработку игр отвечают студии, которые принадлежат крупному китайскому издателю.
Китайский издатель Tencent представил сразу две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds. Оба проекта в первую очередь будут распространяться на китайском рынке.
Первой игрой занимается студия Timi. Скорее всего, эта версия шутера будет более аркадной по сравнению с оригиналом. Также в игре появятся сражения в воде.
Tencent представила две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds
Фото © Bluehole Studio
Вторая игра — по духу ближе к полноценной PlayerUnknown's Battlegrounds. За проект отвечает студия Light & Quantum. Оба шутера, как и оригинал, используют движок Unreal 4.