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Опубликовано 1 декабря 2017, 12:34

Tencent выпустит две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

За разработку игр отвечают студии, которые принадлежат крупному китайскому издателю.

Китайский издатель Tencent представил сразу две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds. Оба проекта в первую очередь будут распространяться на китайском рынке.

Первой игрой занимается студия Timi. Скорее всего, эта версия шутера будет более аркадной по сравнению с оригиналом. Также в игре появятся сражения в воде.

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Tencent представила две мобильные версии PlayerUnknown's Battlegrounds

Фото © Bluehole Studio

Вторая игра — по духу ближе к полноценной PlayerUnknown's Battlegrounds. За проект отвечает студия Light & Quantum. Оба шутера, как и оригинал, используют движок Unreal 4.

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Сергей Сурепин
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