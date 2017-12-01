В Сети опубликовали внутреннюю рассылку Electronic Arts

Из документа мы узнали не только о планах издателя, но и образе мышления сотрудников компании.

Пользователь Reddit под псевдонимом OldSoul2 опубликовал в Сети электронное письмо, предназначенное сотрудникам Electronic Arts. Он получил доступ к этой информации из-за рассылки, на которую его кто-то подписал.

Из письма стали известны планы компании на инди-игры в рамках программы EA Originals. Речь идёт о платформере Fe и кооперативном боевике A Way Out. Предполагается, что издатель откроет ранний доступ к одному из проектов.

Пользователь Reddit опубликовал внутреннюю рассылку Electronic Arts Скриншот видео: youtube.com/Electronic Arts