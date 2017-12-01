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Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 11:57

В Сети опубликовали внутреннюю рассылку Electronic Arts

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Electronic Arts

Скриншот видео: youtube.com/Electronic Arts

Из документа мы узнали не только о планах издателя, но и образе мышления сотрудников компании.

Пользователь Reddit под псевдонимом OldSoul2 опубликовал в Сети электронное письмо, предназначенное сотрудникам Electronic Arts. Он получил доступ к этой информации из-за рассылки, на которую его кто-то подписал.

Из письма стали известны планы компании на инди-игры в рамках программы EA Originals. Речь идёт о платформере Fe и кооперативном боевике A Way Out. Предполагается, что издатель откроет ранний доступ к одному из проектов.

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Пользователь Reddit опубликовал внутреннюю рассылку Electronic Arts

Скриншот видео: youtube.com/Electronic Arts

Fe должна выйти 18 февраля. У A Way Out даты выхода нет, но издатель покажет игру 7 декабря в рамках The Game Awards.

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Сергей Сурепин
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