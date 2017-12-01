В Сети опубликовали внутреннюю рассылку Electronic Arts
Из документа мы узнали не только о планах издателя, но и образе мышления сотрудников компании.
Пользователь Reddit под псевдонимом OldSoul2 опубликовал в Сети электронное письмо, предназначенное сотрудникам Electronic Arts. Он получил доступ к этой информации из-за рассылки, на которую его кто-то подписал.
Из письма стали известны планы компании на инди-игры в рамках программы EA Originals. Речь идёт о платформере Fe и кооперативном боевике A Way Out. Предполагается, что издатель откроет ранний доступ к одному из проектов.
Пользователь Reddit опубликовал внутреннюю рассылку Electronic Arts
Fe должна выйти 18 февраля. У A Way Out даты выхода нет, но издатель покажет игру 7 декабря в рамках The Game Awards.