Актрисы озвучки Life is Strange вернутся в отдельном эпизоде

Актрисы Эшли Бёрч и Ханна Телле снова сыграют в Life is Strange. В этот раз в бонусном эпизоде приквела Before the Storm.

В оригинальной игре они озвучивали Хлою Прайс и Макс Колфилд соответственно. Эпизод получил название Farewell и будет доступен обладателям Deluxe-версии игры. Релиз ожидается в начале 2018 года.

Актрисы озвучки оригинальной Life is Strange вернутся в специальном эпизоде Скриншот видео: youtube.com/Life is Strange