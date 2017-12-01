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Опубликовано 1 декабря 2017, 11:24

Актрисы озвучки Life is Strange вернутся в отдельном эпизоде

Исполнительнице роли Хлои пришлось отказаться от работы с приквелом в связи с забастовкой.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Life is Strange

Скриншот видео: youtube.com/Life is Strange

Актрисы Эшли Бёрч и Ханна Телле снова сыграют в Life is Strange. В этот раз в бонусном эпизоде приквела Before the Storm.

В оригинальной игре они озвучивали Хлою Прайс и Макс Колфилд соответственно. Эпизод получил название Farewell и будет доступен обладателям Deluxe-версии игры. Релиз ожидается в начале 2018 года.

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Актрисы озвучки оригинальной Life is Strange вернутся в специальном эпизоде

Скриншот видео: youtube.com/Life is Strange

Ранее фанаты Life is Strange остались недовольны отсутствием в приквеле Бёрч — она озвучивала Элой из Horizon Zero Dawn. В приквеле её персонажа озвучивала актриса Рианна Деври. Причина отсутствия актрис в работе над новым проектом — забастовка актёров озвучки.

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Сергей Сурепин
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