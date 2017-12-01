Актрисы озвучки Life is Strange вернутся в отдельном эпизоде
Исполнительнице роли Хлои пришлось отказаться от работы с приквелом в связи с забастовкой.
Актрисы Эшли Бёрч и Ханна Телле снова сыграют в Life is Strange. В этот раз в бонусном эпизоде приквела Before the Storm.
В оригинальной игре они озвучивали Хлою Прайс и Макс Колфилд соответственно. Эпизод получил название Farewell и будет доступен обладателям Deluxe-версии игры. Релиз ожидается в начале 2018 года.
Актрисы озвучки оригинальной Life is Strange вернутся в специальном эпизоде
Ранее фанаты Life is Strange остались недовольны отсутствием в приквеле Бёрч — она озвучивала Элой из Horizon Zero Dawn. В приквеле её персонажа озвучивала актриса Рианна Деври. Причина отсутствия актрис в работе над новым проектом — забастовка актёров озвучки.