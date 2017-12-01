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Опубликовано 1 декабря 2017, 10:42

The Bureau: XCOM Declassified стала временно бесплатной

Шутер от третьего лица в настоящий момент традиционно раздаёт магазин Humble Bundle.

Фото &copy; 2K Marin

Фото © 2K Marin

Сервис Humble Bundle объявил о бесплатной раздаче The Bureau: XCOM Declassified. Для получения игры необходима учётная запись на Humble Bundle.

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Humble Bundle устроил бесплатную раздачу The Bureau: XCOM Declassified

Фото © 2K Marin

Предложение действительно ещё два дня. Ключ необходимо будет активировать в Steam.

Игра вышла 20 августа 2013 года. Шутер получил смешанные отзывы. Игру называли неплохой для распродажи.

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Сергей Сурепин
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