The Bureau: XCOM Declassified стала временно бесплатной
Шутер от третьего лица в настоящий момент традиционно раздаёт магазин Humble Bundle.
Фото © 2K Marin
Сервис Humble Bundle объявил о бесплатной раздаче The Bureau: XCOM Declassified. Для получения игры необходима учётная запись на Humble Bundle.
Humble Bundle устроил бесплатную раздачу The Bureau: XCOM Declassified
Фото © 2K Marin
Предложение действительно ещё два дня. Ключ необходимо будет активировать в Steam.
Игра вышла 20 августа 2013 года. Шутер получил смешанные отзывы. Игру называли неплохой для распродажи.