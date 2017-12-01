Американским СМИ запретят посещать Госдуму
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Эти меры стали ответными на запрет журналистам RT America присутствовать на заседании Конгресса США.
В Госдуме примут постановление, запрещающее посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ. Об этом сообщила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.
Это станет ответным шагом России на запрет журналистам RT America присутствовать на заседании конгресса. Сообщается, что в будущем ограничения могут коснуться и Законодательного собрания.
Ранее американский Минюст потребовал RT America зарегистрироваться в качестве иноагента. После этого аналогичный статус был присвоен всем зарубежным СМИ в России.