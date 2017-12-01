Американским СМИ запретят посещать Госдуму

Эти меры стали ответными на запрет журналистам RT America присутствовать на заседании Конгресса США.

В Госдуме примут постановление, запрещающее посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ. Об этом сообщила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

Это станет ответным шагом России на запрет журналистам RT America присутствовать на заседании конгресса. Сообщается, что в будущем ограничения могут коснуться и Законодательного собрания.