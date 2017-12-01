В Кремле с полным пониманием отнеслись к идее запретить СМИ США вход в Госдуму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с полным пониманием относятся к намерению депутатов Госдумы запретить американским СМИ посещать нижнюю палату парламента.

— Такие вопиющие нападки и атаки в отношении СМИ, в частности, российских, которые идут в нарушении мировой практики свободы слова, они, к сожалению, расцветают пышным цветом в США, — отметил представитель Кремля.