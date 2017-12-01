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Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 14:15

В Кремле с полным пониманием отнеслись к идее запретить СМИ США вход в Госдуму

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир&nbsp;Астапкович

Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с полным пониманием относятся к намерению депутатов Госдумы запретить американским СМИ посещать нижнюю палату парламента.

— Такие вопиющие нападки и атаки в отношении СМИ, в частности, российских, которые идут в нарушении мировой практики свободы слова, они, к сожалению, расцветают пышным цветом в США, — отметил представитель Кремля.

Как уже сообщалось, в Госдуме намерены принять постановление, запрещающее посещать нижнюю палату журналистам всех американских СМИ. Это станет ответом на запрет журналистам RT America присутствовать на заседании Конгресса США.

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Александр Юнашев
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