Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 15:18

В магазине PlayStation началась распродажа

Первой игрой в рамках акции "12 декабрьских предложений" стала Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Sony объявила о начале проведения предновогодней акции. В рамках "12 декабрьских предложений" разработчики будут снижать цены на различные игры в магазине PlayStation.

image

В PlayStation Store проводят акцию "12 декабрьских предложений"

Фото: © Скриншот store.playstation.com

Каждое предложение действует 48 часов. Первой игрой стала Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Скидка составила 36%, цена — 1599 рублей.

Предложение доступно до 2 декабря. Акция продлится до 24 декабря.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • sony
  • playstation
  • скидки
  • psstore
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar