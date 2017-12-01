В магазине PlayStation началась распродажа
Первой игрой в рамках акции "12 декабрьских предложений" стала Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.
Sony объявила о начале проведения предновогодней акции. В рамках "12 декабрьских предложений" разработчики будут снижать цены на различные игры в магазине PlayStation.
В PlayStation Store проводят акцию "12 декабрьских предложений"
Фото: © Скриншот store.playstation.com
Каждое предложение действует 48 часов. Первой игрой стала Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Скидка составила 36%, цена — 1599 рублей.
Предложение доступно до 2 декабря. Акция продлится до 24 декабря.