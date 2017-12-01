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Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 15:43

Sega ожидает большую прибыль от игр

Согласно обновлённому прогнозу аналитиков, компания заработает на 35 миллионов долларов больше.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Domenic K.

Фото: © flickr.com/Domenic K.

Компания Sega изменила первоначальный прогноз на этот финансовый год, который завершится 31 марта 2018 года. Издатель ожидал продажи на уровне 3,38 миллиарда долларов, однако после изменений сумма снизилась на 13,2% — до 2,93 миллиарда.

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Игровое подразделение Sega ожидает большую прибыль от игр

Фото: © flickr.com/Domenic K.

Также компания ожидает падения доходов на 54,5% — с 97,9 млн до 44,5 млн долларов. При этом доходы за тот же период в прошлом году были на уровне 245,7 млн долларов.

В то же время Sega ожидает увеличение прибыли от продажи игр. Прогнозируемые доходы от продажи игр упали всего на 44,5 млн долларов до 1,9 миллиарда.

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Сергей Сурепин
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