Компания Sega изменила первоначальный прогноз на этот финансовый год, который завершится 31 марта 2018 года. Издатель ожидал продажи на уровне 3,38 миллиарда долларов, однако после изменений сумма снизилась на 13,2% — до 2,93 миллиарда.

Игровое подразделение Sega ожидает большую прибыль от игр Фото: © flickr.com/Domenic K.

Также компания ожидает падения доходов на 54,5% — с 97,9 млн до 44,5 млн долларов. При этом доходы за тот же период в прошлом году были на уровне 245,7 млн долларов.