Sega ожидает большую прибыль от игр
Согласно обновлённому прогнозу аналитиков, компания заработает на 35 миллионов долларов больше.
Компания Sega изменила первоначальный прогноз на этот финансовый год, который завершится 31 марта 2018 года. Издатель ожидал продажи на уровне 3,38 миллиарда долларов, однако после изменений сумма снизилась на 13,2% — до 2,93 миллиарда.
Игровое подразделение Sega ожидает большую прибыль от игр
Также компания ожидает падения доходов на 54,5% — с 97,9 млн до 44,5 млн долларов. При этом доходы за тот же период в прошлом году были на уровне 245,7 млн долларов.
В то же время Sega ожидает увеличение прибыли от продажи игр. Прогнозируемые доходы от продажи игр упали всего на 44,5 млн долларов до 1,9 миллиарда.