Создатели китайской мобильной игры проводят розыгрыш трусов порноактрисы
При этом сама игра не имеет никакого отношения к эротике и предназначена для детей.
Китайская компания Efun проводит в Южной Корее конкурс. Его главный приз — ношеные трусы японской порноактрисы Кирары Аски.
Конкурс приурочен к выходу мобильной стратегии под названием Sam Kook Ji Live. В Сети уже есть несколько рекламных роликов. В большинстве из них Аску показали в полуобнажённом виде.
Создатели китайской мобильной игры объявили о розыгрыше трусов порноактрисы
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте и приложить удостоверение личности. Участники должны быть совершеннолетними (в Южной Корее этот возраст — 19 лет).