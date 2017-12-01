Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 16:24

Создатели китайской мобильной игры проводят розыгрыш трусов порноактрисы

При этом сама игра не имеет никакого отношения к эротике и предназначена для детей.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Jack Lawrence

Фото: © flickr.com/Jack Lawrence

Китайская компания Efun проводит в Южной Корее конкурс. Его главный приз — ношеные трусы японской порноактрисы Кирары Аски.

Конкурс приурочен к выходу мобильной стратегии под названием Sam Kook Ji Live. В Сети уже есть несколько рекламных роликов. В большинстве из них Аску показали в полуобнажённом виде.

image

Создатели китайской мобильной игры объявили о розыгрыше трусов порноактрисы

Фото: © flickr.com/Jack Lawrence

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте и приложить удостоверение личности. Участники должны быть совершеннолетними (в Южной Корее этот возраст — 19 лет).

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • порно
  • розыгрыши
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar