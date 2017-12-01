Игроки жалуются на микроплатежи в UFC 3

Игроки сообщили о том, что любой аспект боя в UFC 3 можно улучшить с помощью специальных бустеров. Они находятся в ящиках со случайным содержимым.

Игроки жалуются на обилие микротранзакций в бета-версии UFC 3 Фото: © Flickr/THQ Insider

Улучшения выпадают не только для новых приёмов, но и для усиления базовых ударов. В связи с этим люди, которые будут больше вкладывать реальных средств, получат преимущество над другими игроками.