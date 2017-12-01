Игроки жалуются на микроплатежи в UFC 3
Все улучшения для бойцов в онлайн-режиме Ultimate Team доступны только за реальные деньги.
Игроки сообщили о том, что любой аспект боя в UFC 3 можно улучшить с помощью специальных бустеров. Они находятся в ящиках со случайным содержимым.
Игроки жалуются на обилие микротранзакций в бета-версии UFC 3
Фото: © Flickr/THQ Insider
Улучшения выпадают не только для новых приёмов, но и для усиления базовых ударов. В связи с этим люди, которые будут больше вкладывать реальных средств, получат преимущество над другими игроками.
EA Sports UFC 3 выходит 2 февраля 2018 года на PS4 и Xbox One. Бета-тестирование проходило с 27 ноября по 1 декабря.