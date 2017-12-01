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Опубликовано 1 декабря 2017, 16:47

Игроки жалуются на микроплатежи в UFC 3

Все улучшения для бойцов в онлайн-режиме Ultimate Team доступны только за реальные деньги.

Игроки сообщили о том, что любой аспект боя в UFC 3 можно улучшить с помощью специальных бустеров. Они находятся в ящиках со случайным содержимым.

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Игроки жалуются на обилие микротранзакций в бета-версии UFC 3

Фото: © Flickr/THQ Insider

Улучшения выпадают не только для новых приёмов, но и для усиления базовых ударов. В связи с этим люди, которые будут больше вкладывать реальных средств, получат преимущество над другими игроками.

EA Sports UFC 3 выходит 2 февраля 2018 года на PS4 и Xbox One. Бета-тестирование проходило с 27 ноября по 1 декабря.

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Сергей Сурепин
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