PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One X будет работать в 60 fps

Создатель Playerunknown's Battlegrounds Брендан Грин рассказал о создании версии для Xbox One. Разработчик подтвердил, что игроки увидят 60 кадров в секунду.

По словам руководителя разработки многопользовательского шутера, команда старается, чтобы 60 кадров в секунду можно было получить на Xbox One. Пока разработчикам сложно гарантировать это.