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Опубликовано 1 декабря 2017, 17:24

PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One X будет работать в 60 fps

Создатель популярного многопользовательского шутера назвал консоль от Microsoft синонимом гейминга.

Фото &copy; Bluehole Studio

Фото © Bluehole Studio

Создатель Playerunknown's Battlegrounds Брендан Грин рассказал о создании версии для Xbox One. Разработчик подтвердил, что игроки увидят 60 кадров в секунду.

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PlayerUnknown's Battlegrounds запустят в 60 fps на консоли Xbox One X

Фото © Bluehole Studio

По словам руководителя разработки многопользовательского шутера, команда старается, чтобы 60 кадров в секунду можно было получить на Xbox One. Пока разработчикам сложно гарантировать это.

Версия Playerunknown's Battlegrounds для Xbox One Game Preview выйдет 12 декабря.

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Сергей Сурепин
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