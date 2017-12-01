PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One X будет работать в 60 fps
Создатель популярного многопользовательского шутера назвал консоль от Microsoft синонимом гейминга.
Фото © Bluehole Studio
Создатель Playerunknown's Battlegrounds Брендан Грин рассказал о создании версии для Xbox One. Разработчик подтвердил, что игроки увидят 60 кадров в секунду.
PlayerUnknown's Battlegrounds запустят в 60 fps на консоли Xbox One X
Фото © Bluehole Studio
По словам руководителя разработки многопользовательского шутера, команда старается, чтобы 60 кадров в секунду можно было получить на Xbox One. Пока разработчикам сложно гарантировать это.
Версия Playerunknown's Battlegrounds для Xbox One Game Preview выйдет 12 декабря.