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Регион
Опубликовано 1 декабря 2017, 19:20

Принявший яд хорватский генерал завещал развеять прах в Загребе

Он подготовил за два года до своей кончины прощальное письмо, в котором просил не устраивать ему пышных похорон.

Покончивший с собой в зале суда хорватский генерал Слободан Праляк заранее планировал свой поступок — он заблаговременно подготовил прощальное письмо, в котором просил развеять его прах над кладбищем в Загребе.

Напомним, бывший руководитель Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободан Праляк принял яд после того, как его приговорили к 20 годам тюрьмы за военные преступления.

Посмертное письмо Праляк оставил за два года до кончины. В нём он, как пишет Vecernji list, просил, чтобы ему не устраивали похорон, не покупали гроб, а развеяли его прах по Мирогойскому кладбищу для выдающихся деятелей.

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Иван Гусев
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