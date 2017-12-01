Принявший яд хорватский генерал завещал развеять прах в Загребе

Он подготовил за два года до своей кончины прощальное письмо, в котором просил не устраивать ему пышных похорон.

Покончивший с собой в зале суда хорватский генерал Слободан Праляк заранее планировал свой поступок — он заблаговременно подготовил прощальное письмо, в котором просил развеять его прах над кладбищем в Загребе.

Bosnian Croat Slobodan #Praljak claims to have drunk poison after UN war crimes tribunal ICTY upheld his sentence. The tribunal has adjourned pic.twitter.com/LpNGmZu917 — DW | Europe (@dw_europe) 29 ноября 2017 г.

Напомним, бывший руководитель Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободан Праляк принял яд после того, как его приговорили к 20 годам тюрьмы за военные преступления.