Жертвоприношения в Курбан-байрам не признают жестоким обращением с животными
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Законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными, был принят Госдумой в первом чтении.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам не попадёт под действие законопроекта об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Сейчас документ рассматривается в Госдуме.
— Под действие статьи не будут подпадать (...) случаи проведения обрядов жертвоприношения, иных религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий, — сказал Крашенинников "Интерфаксу". — Сюда относится один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам, праздник жертвоприношения.
Парламентарий подчеркнул, что это традиционный исламский праздник с многовековой историей.
Исключениями станут также убийство сельскохозяйственных животных их владельцами, гибель и увечье при охоте, а также усыпление животного ветеринарами.
Законопроект, ужесточающий наказания за жестокое обращение с животными, был принят Госдумой в первом чтении.