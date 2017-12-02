Жертвоприношения в Курбан-байрам не признают жестоким обращением с животными

Законопроект, ужесточающий наказание за жестокое обращение с животными, был принят Госдумой в первом чтении.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам не попадёт под действие законопроекта об усилении наказания за жестокое обращение с животными. Сейчас документ рассматривается в Госдуме.

— Под действие статьи не будут подпадать (...) случаи проведения обрядов жертвоприношения, иных религиозных обрядов и церемоний традиционных конфессий, — сказал Крашенинников "Интерфаксу". — Сюда относится один из главных праздников мусульман — Курбан-байрам, праздник жертвоприношения.

Парламентарий подчеркнул, что это традиционный исламский праздник с многовековой историей.

Исключениями станут также убийство сельскохозяйственных животных их владельцами, гибель и увечье при охоте, а также усыпление животного ветеринарами.