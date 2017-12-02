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Опубликовано 2 декабря 2017, 14:16

Депутат Госдумы Булавинов попал в реанимацию

Вадим Булавинов. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Вадим Булавинов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Он был госпитализирован в предынсультном состоянии вечером 1 декабря. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов находится в реанимации в одной из нижегородских больниц.

Как сообщила пресс-служба депутата, он был госпитализирован в прединсультном состоянии вечером 1 декабря. Булавинову стало плохо за рулём автомобиля.

— Приступ произошёл днем ранее (1 декабря), когда Вадим Булавинов возвращался домой с работы. Его удалось оперативно доставить в отделение реанимации. После проведения двух экспертиз алкоголя или наркотиков в крови не обнаружено, — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи связывают резкое ухудшение здоровья 54-летнего депутата от "Единой России" с переутомлением. Его состояние оценивается как стабильное.

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Алёна Темирчиева
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