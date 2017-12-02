Журналистам девяти американских СМИ могут закрыть доступ в Госдуму
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Это произойдёт, если Минюст РФ признает их иностранными агентами, заявили в Совете Федерации.
Девяти СМИ Соединённых Штатов могут запретить доступ в Госдуму и Совет Федерации. Об этом ТАСС рассказал председатель Комиссии Совфеда по информационной политике. Алексей Пушков уточнил, что это произойдёт, если Минюст РФ признаёт их иностранными агентами и пропишет одновременный запрет на проход в обе палаты российского парламента.
Ведомство уже направило предупреждение девяти американским СМИ. Среди тех, что могут быть объявлены иноагентами, Пушков отметил "Голос Америки", "Радио Свобода" и телеканал "Настоящее время".
По словам чиновника, это была бы зеркальная ответная мера на отказ в аккредитации в Конгрессе США российского телеканала RT. Он уточнил, что этот вопрос будет рассмотрен 13 декабря на заседании комиссии.