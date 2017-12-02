При взрыве на рынке в Нигерии погибло 12 человек
Фото © REUTERS/Akintunde Akinleye
Террорист-смертник подорвал себя, когда гуманитарные работники выдавали питание пострадавшим от местных исламистов.
Террорист-смертник устроил взрыв на рынке в городе Биу на северо-востоке Нигерии, не менее 12 человек погибли, сообщает агентство Reuters.
Среди погибших восемь мужчин и четыре женщины. Взрыв прогремел в то время, когда гуманитарные работники выдавали питание пострадавшим от деятельности исламистской нигерийской группировки "Боко Харам"*.
Число пострадавших достигает почти 50 человек.
* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.