При взрыве на рынке в Нигерии погибло 12 человек

Террорист-смертник подорвал себя, когда гуманитарные работники выдавали питание пострадавшим от местных исламистов.

Террорист-смертник устроил взрыв на рынке в городе Биу на северо-востоке Нигерии, не менее 12 человек погибли, сообщает агентство Reuters.

Среди погибших восемь мужчин и четыре женщины. Взрыв прогремел в то время, когда гуманитарные работники выдавали питание пострадавшим от деятельности исламистской нигерийской группировки "Боко Харам"*.

Число пострадавших достигает почти 50 человек.