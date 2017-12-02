Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 декабря 2017, 16:09

При взрыве на рынке в Нигерии погибло 12 человек

Фото &copy; REUTERS/Akintunde Akinleye

Фото © REUTERS/Akintunde Akinleye

Террорист-смертник подорвал себя, когда гуманитарные работники выдавали питание пострадавшим от местных исламистов.

Террорист-смертник устроил взрыв на рынке в городе Биу на северо-востоке Нигерии, не менее 12 человек погибли, сообщает агентство Reuters.

Среди погибших восемь мужчин и четыре женщины. Взрыв прогремел в то время, когда гуманитарные работники выдавали питание пострадавшим от деятельности исламистской нигерийской группировки "Боко Харам"*.

Число пострадавших достигает почти 50 человек.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

BannerImage
Иван Гусев
  • Новости
  • теракты
  • Нигерия
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar