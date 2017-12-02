Путин внёс в Госдуму соглашение о службе граждан Южной Осетии в ВС России
Призывники. Фото © РИА Новости/Николай Хижняк
Документ разрешает гражданам республики по контракту служить в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии.
Президент РФ Владимир Путин внёс на утверждение в Госдуму соглашение о вхождении отдельных подразделений Вооружённых сил Южной Осетии в ВС России. Документ между сторонами был подписан 31 марта.
— Вношу в Государственную думу на ратификацию соглашение между РФ и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений Вооружённых сил Республики Южная Осетия в состав Вооружённых сил Российской Федерации, — говорится в документе.
В случае утверждения документа граждан этой республики будут принимать на службу в составе российской 4-й гвардейской военной базы в Южной Осетии по контракту в добровольном порядке.