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Регион
Опубликовано 2 декабря 2017, 23:32

Лавров: Ряд стран ЕС планирует использовать "Восточное партнёрство" против РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: &copy; РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: © РИА Новости

По словам главы МИД, Россия высоко ценит позицию Белоруссии и других участников саммита противостоять подобным настроениям.

Несколько стран, входящих в Европейский союз, планируют использовать саммит "Восточное партнёрство" в антироссийских целях. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подчеркнув, что подобная позиция является бесперспективной.

— Видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать "Восточное партнёрство" в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут. Это проявилось в том числе и в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите "Восточного партнёрства", состоявшемся в Брюсселе несколько дней назад, — рассказал министр.

По словам дипломата, Россия высоко ценит позицию Белоруссии и других участников саммита противостоять подобным настроениям. Однако Лавров подчеркнул, что также видит, как ведут себя представители Украины, Молдавии и Грузии, пытаясь выстроить всю схему "Восточного партнёрства" против РФ.

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Юнона Александрова
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