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Опубликовано 3 декабря 2017, 19:07

СМИ узнали о возможном уходе Слуцкого из "Халл Сити"

Леонид Слуцкий.&nbsp;Фото: &copy; twitter.com/@HullCity

Леонид Слуцкий. Фото: © twitter.com/@HullCity

Отмечается, что об этом может быть объявлено уже завтра, а причиной стали плохие результаты клуба.

Российский тренер Леонид Слуцкий может покинуть пост главного наставника клуба "Халл Сити", причём из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне Чемпионшипа. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что официально об отставке может быть объявлено уже завтра, 4 декабря.

Если Слуцкий уйдёт из "Халл Сити", на его место клубу нужно будет искать уже четвёртого тренера за полтора года.

В турнирной таблице Чемпионшипа "Халл Сити" занимает лишь 20-е место с 19 очками.

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Андрей Григорьев
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