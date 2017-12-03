СМИ узнали о возможном уходе Слуцкого из "Халл Сити"

Отмечается, что об этом может быть объявлено уже завтра, а причиной стали плохие результаты клуба.

Российский тренер Леонид Слуцкий может покинуть пост главного наставника клуба "Халл Сити", причём из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне Чемпионшипа. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что официально об отставке может быть объявлено уже завтра, 4 декабря.

Если Слуцкий уйдёт из "Халл Сити", на его место клубу нужно будет искать уже четвёртого тренера за полтора года.