СМИ узнали о возможном уходе Слуцкого из "Халл Сити"
Леонид Слуцкий. Фото: © twitter.com/@HullCity
Отмечается, что об этом может быть объявлено уже завтра, а причиной стали плохие результаты клуба.
Российский тренер Леонид Слуцкий может покинуть пост главного наставника клуба "Халл Сити", причём из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне Чемпионшипа. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что официально об отставке может быть объявлено уже завтра, 4 декабря.
Если Слуцкий уйдёт из "Халл Сити", на его место клубу нужно будет искать уже четвёртого тренера за полтора года.
В турнирной таблице Чемпионшипа "Халл Сити" занимает лишь 20-е место с 19 очками.