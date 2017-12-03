Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Халла"

Специалист из РФ возглавил "Халл" в июне 2017 года, став первым российским тренером в Англии.

Главный тренер английского футбольного клуба "Халл Сити" Леонид Слуцкий покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Решение об уходе российского специалиста было принято по обоюдному согласию. Вместе со Слуцким команду оставил и стратегический директор клуба Олег Яровинский.

Напомним, в декабре 2016 года Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Под его руководством с 2009 года армейцы стали трёхкратными чемпионами России, двукратными обладателями Кубка и Суперкубка России.