"Я горжусь этим опытом". Слуцкий попрощался с "Халл Сити"

46-летний российский специалист прокомментировал свою отставку с поста главного тренера английской команды.

Леонид Слуцкий поблагодарил "Халл" за совместную работу, отметив опыт, который он смог получить в Англии.

— Я благодарю всех, кто связан с "Халл Сити": от игроков и персонала до руководства команды, и особенно фанатов, — цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров". — Я горжусь, что получил этот опыт. Было сложно, но очень интересно. "Халл Сити" навсегда останется в моём сердце.