"Я горжусь этим опытом". Слуцкий попрощался с "Халл Сити"
Фото: Соцсети
46-летний российский специалист прокомментировал свою отставку с поста главного тренера английской команды.
Леонид Слуцкий поблагодарил "Халл" за совместную работу, отметив опыт, который он смог получить в Англии.
— Я благодарю всех, кто связан с "Халл Сити": от игроков и персонала до руководства команды, и особенно фанатов, — цитирует Слуцкого официальный сайт "тигров". — Я горжусь, что получил этот опыт. Было сложно, но очень интересно. "Халл Сити" навсегда останется в моём сердце.
Напомним, Слуцкий возглавил "Халл" в июне 2017 года. Руководство команды рассчитывало, что россиянин сможет вернуть клуб из Чемпионшипа в АПЛ. Однако из 20 сыгранных матчей "тигры" под руководством Слуцкого победили лишь в четырёх. Сегодня стало известно об отставке российского специалиста с поста главного тренера.