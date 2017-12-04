Английский блин Слуцкого

После провального чемпионата Европы и ухода из ЦСКА у Леонида Слуцкого, по слухам, было немало предложений клубов из Премьер-лиги. Как минимум два клуба предлагали ему пост главного тренера, но он уехал. И не куда-нибудь, а в Англию, где футбол не просто любят и знают, а боготворят.

Слуцкий не без помощи Романа Абрамовича стажируется, параллельно практикуя и совершенствуя свой английский. Понятно, что клуб английской Премьер-лиги ему не светит. Здесь даже экс-тренер сборной России и ЦСКА вряд ли может рассчитывать на что-то (хотя писали об интересе к нему "Уотфорда") — лидеры ставят на мегазвёзд типа Конте, Моуринью или Гвардиолы и т.д., а остальные — на опытных местных или иностранных тренеров. Поэтому вариант Слуцкого с "Халл Сити" выглядел чуть ли не идеальным: команда сезоном раньше вылетела из АПЛ в Чемпионшип и рассчитывала вернутся за год.

И не стоит преуменьшать значимость второго по силе английского чемпионата. И по именам, и по игре там собраны команды зачастую гораздо более сильные, чем команды из нижней части таблицы нашей Премьер-лиги. Интересно, что, когда стало известно о назначении Слуцкого, популярное спортивное издание даже провело опрос о перспективах Слуцкого в "Халл Сити" на сезон. Среди четырёх предложенных вариантов не было "досрочно уйдёт в отставку".

Впрочем, уже на старте сезона состав команды вызывал опасения. Ушёл практически весь основной состав команды: арендованные Лазар Маркович, Умар Ньяссе, Андреа Раноккья и Альфред Н’Диайе. Попрощался с "тиграми" и лучший игрок "Халла" по проценту отборов Кёртис Дэвис.

Собрать команду удалось, правда, без звёзд. А дальше посыпались травмы. После третьего тура "Халл" теряет двух игроков основного состава: нападающего Абеля Эрнандеса и полузащитника Маркуса Хенриксена. Первый выбыл на полгода, второй — на полтора месяца. А после четвёртого — ещё двоих.

◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid pic.twitter.com/3UxPRWxsl1 — Hull City (@HullCity) 9 июня 2017 г.

— Нам пришлось менять расстановку игроков и использовать те сочетания, которые мы не отрабатывали на тренировках, — рассказывал Слуцкий в СМИ.

После всех этих потерь "Халл Сити" умудряется разнести в пятом туре "Болтон". А в 11-м туре выдаёт, наверное, самый лучший матч при Слуцком с "Бирмингемом" (6:1).

Правда, такие яркие матчи единичны. "Халл" чаще или играет вничью, или проигрывает. Причём теряет очки команда, как правило, на последних минутах. "Бристоль" в 19-м туре забивает уже в компенсированное время, то же самое происходит в матче с "Ипсвичем".

Если с нападением у команды всё хорошо, то в обороне провалы. За 20 туров команда Слуцкого не пропустила всего в трёх играх. Неудачи заставили тренера "поплыть" — сам Слуцкий временами выглядел растерянно и говорил, что не знает, как исправить ситуацию.

Несмотря на доверие владельцев клуба (египетских миллиардеров), которые терпеливо ждали прогресса, их терпение тоже подошло к концу. Всё же к 20-му туру даже молодой тренер должен адаптироваться, а если этого не случилось — тренера меняют.

В начале упоминалась любовь англичан к футболу. Но такая любовь имеет обратную сторону: здесь никто не будет годами ждать результата. Здесь не получится списать неудачи на судей. Здесь нет Гинера, который будет три года терпеливо ожидать, пока молодой тренер наконец-то завоюет долгожданное золото. Это Англия, детка. Здесь "золотого" Раньери убирают, как только команда начала буксовать.