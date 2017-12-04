В Госдуме подготовили законопроект о возврате денег при задержке авиарейса

По мнению депутата от "Справедливой России" Игоря Ананских, это усилит конкуренцию на рынке авиаперевозок, а также защитит права пассажиров.

В Госдуме подготовили законопроект, согласно которому пассажир после трёх часов ожидания вылета вправе будет сдать билет и купить новый у другой авиакомпании. Об этом "Парламентской газете" рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Он отметил, что в большинстве случаев в задержке рейсов виновной стороной является авиаперевозчик.

— Самолётов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120 процентов. Как только с одним из лайнеров происходит какая-то проблема, заменить его уже нечем, все графики вылетов нарушаются и люди вынуждены сидеть по пять-шесть часов в аэропорту, —сказал депутат.

По его словам, сейчас процедура возврата денег за билет занимает много времени, поэтому люди стойко терпят в ожидании своих рейсов. Но депутат уверен, что с принятием закона всё изменится.