В Star Wars: Battlefront 2 можно будет выбрать фракцию
Пользователи в очередной раз обнаружили в игре по популярной франшизе скрытую информацию.
Фото © EA DICE
Пользователи нашли в Star Wars: Battlefront 2 очередное скрытое меню. В этот раз они обнаружили контейнеры с улучшениями, в которые входят звёздные карты.
В Star Wars: Battlefront 2 есть возможность выбирать фракцию
Фото © EA DICE
Получить карты можно будет за выполнение еженедельных заданий. Вместе с этим в игре можно будет выбирать одну из фракций — Повстанцы или Первый орден.
Напомним, Star Wars: Battlefront 2 вышла 17 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.