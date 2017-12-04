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Опубликовано 4 декабря 2017, 12:37

В Star Wars: Battlefront 2 можно будет выбрать фракцию

Пользователи в очередной раз обнаружили в игре по популярной франшизе скрытую информацию.

Фото &copy;&nbsp;EA DICE

Фото © EA DICE

Пользователи нашли в Star Wars: Battlefront 2 очередное скрытое меню. В этот раз они обнаружили контейнеры с улучшениями, в которые входят звёздные карты.

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В Star Wars: Battlefront 2 есть возможность выбирать фракцию

Фото © EA DICE

Получить карты можно будет за выполнение еженедельных заданий. Вместе с этим в игре можно будет выбирать одну из фракций — Повстанцы или Первый орден.

Напомним, Star Wars: Battlefront 2 вышла 17 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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