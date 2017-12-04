В Star Wars: Battlefront 2 можно будет выбрать фракцию

Пользователи нашли в Star Wars: Battlefront 2 очередное скрытое меню. В этот раз они обнаружили контейнеры с улучшениями, в которые входят звёздные карты.

Получить карты можно будет за выполнение еженедельных заданий. Вместе с этим в игре можно будет выбирать одну из фракций — Повстанцы или Первый орден.