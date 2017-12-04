Хидэо Кодзима и Гильермо Дель Торо посетят The Game Awards 2017
Фанаты ожидают от японского геймдизайнера подробностей, связанных с Death Stranding.
Хидэо Кодзима и Гильермо Дель Торо объявлены участниками The Game Awards 2017. Мероприятие состоится 7 декабря.
Гильермо Дель Торо и Хидэо Кодзима появятся на The Game Awards 2017
Пока не известно, будут ли в рамках церемонии представлены новые подробности о Death Stranding. Ранее Дель Торо заявил, что ожидает в скором времени увидеть новый геймплей.
Режиссёр "Тихоокеанского рубежа" выступит на этом мероприятии с особой презентацией. Детали не разглашаются.