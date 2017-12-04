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Опубликовано 4 декабря 2017, 11:55

Хидэо Кодзима и Гильермо Дель Торо посетят The Game Awards 2017

Фото &copy;&nbsp;The Game Awards&rlm;

Фото © The Game Awards‏

Фанаты ожидают от японского геймдизайнера подробностей, связанных с Death Stranding.

Хидэо Кодзима и Гильермо Дель Торо объявлены участниками The Game Awards 2017. Мероприятие состоится 7 декабря.

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Гильермо Дель Торо и Хидэо Кодзима появятся на The Game Awards 2017

Фото © The Game Awards‏

Пока не известно, будут ли в рамках церемонии представлены новые подробности о Death Stranding. Ранее Дель Торо заявил, что ожидает в скором времени увидеть новый геймплей.

Режиссёр "Тихоокеанского рубежа" выступит на этом мероприятии с особой презентацией. Детали не разглашаются.

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Сергей Сурепин
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