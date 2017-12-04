"Гвинт" получил крупное обновление

Разработчики из CD Projekt RED скоро представят новый контент для коллекционной карточной игры.

Во время последней трансляции разработчики из CD Projekt RED анонсировали новый контент для "Гвинта". До конца декабря коллекционная карточная игра получит крупное обновление.

"Гвинт" ожидает крупное обновление Фото © CD Projekt RED

Команда планирует добавить 109 новых карт, изменить баланс в игре и представить новое испытание. Точную дату выхода и карты разработчики пока не называют.