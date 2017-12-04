Destiny 2 показала хорошие продажи на ПК
Фото © Activision
Вместе с этим аналитики констатируют увеличение дохода игровой индустрии благодаря продажам на ПК.
Аналитики из фирмы SuperData опубликовали отчёт о цифровых продажах игр в октябре на всех платформах. Общие доходы выросли с 7,4 миллиарда долларов за аналогичный период 2016 года до 8,5 миллиарда.
У Destiny 2 хорошие продажи на ПК
Фото © Activision
Одна из причин роста — увеличение продаж на ПК. Разница составила 28%. Добиться этого результата удалось благодаря удачному запуску Destiny 2 в Battle.net, а также очередным успехам Playerunknown's Battlegrounds.
Вместе с этим хорошие результаты продемонстрировали одиночные игры. Например, в октябре продажи цифровых копий South Park: The Fractured but Whole, Middle Earth: Shadow of War и Assassin’s Creed: Origins принесли более 160 миллионов долларов.