Destiny 2 показала хорошие продажи на ПК

Вместе с этим аналитики констатируют увеличение дохода игровой индустрии благодаря продажам на ПК.

Аналитики из фирмы SuperData опубликовали отчёт о цифровых продажах игр в октябре на всех платформах. Общие доходы выросли с 7,4 миллиарда долларов за аналогичный период 2016 года до 8,5 миллиарда.

У Destiny 2 хорошие продажи на ПК Фото © Activision

Одна из причин роста — увеличение продаж на ПК. Разница составила 28%. Добиться этого результата удалось благодаря удачному запуску Destiny 2 в Battle.net, а также очередным успехам Playerunknown's Battlegrounds.