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Опубликовано 4 декабря 2017, 10:20

Destiny 2 показала хорошие продажи на ПК

Фото &copy;&nbsp;Activision

Фото © Activision

Вместе с этим аналитики констатируют увеличение дохода игровой индустрии благодаря продажам на ПК.

Аналитики из фирмы SuperData опубликовали отчёт о цифровых продажах игр в октябре на всех платформах. Общие доходы выросли с 7,4 миллиарда долларов за аналогичный период 2016 года до 8,5 миллиарда.

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У Destiny 2 хорошие продажи на ПК

Фото © Activision

Одна из причин роста — увеличение продаж на ПК. Разница составила 28%. Добиться этого результата удалось благодаря удачному запуску Destiny 2 в Battle.net, а также очередным успехам Playerunknown's Battlegrounds.

Вместе с этим хорошие результаты продемонстрировали одиночные игры. Например, в октябре продажи цифровых копий South Park: The Fractured but Whole, Middle Earth: Shadow of War и Assassin’s Creed: Origins принесли более 160 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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