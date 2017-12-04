Володин призвал ужесточить наказание за наркопропаганду

По мнению спикера нижней палаты, в век развития цифровой экономики особенно важны совместные действия для предотвращения распространения запрещённых веществ через социальные сети.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил за ужесточение наказания за пропаганду и рекламу наркотиков, в том числе через соцсети. Об этом он заявил во время вступительного слова на конференции "Парламентарии против наркотиков".

По мнению Володина, в современном обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие "даже не самого наркотика, а всей субкультуры", которая существует вокруг распространения и употребления запрещённых веществ.

— В век развития цифровой экономики нам особенно важны наши совместные действия для предотвращения наркопропаганды и распространения наркотиков через Интернет, социальные сети, — указал спикер нижней палаты. — Кроме того, наркоторговцы переходят на анонимные мессенджеры и современные платёжные системы.

Володин подчеркнул, что действовать нужно оперативно, а также проявить гибкость в принятии решений.