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Опубликовано 4 декабря 2017, 15:11

Авторы Pokemon Go готовят крупное обновление для Ingress

Фото &copy; Flickr/Eduardo Woo

Фото © Flickr/Eduardo Woo

Разработчики решили задействовать опыт, который они получили во время работы над игрой про покемонов.

Компания Niantic планирует выпустить в будущем году обновлённую версию игры Ingress с подзаголовком Prime. Это будет улучшенная версия приложения, в котором изменится большая часть компонентов.

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Компания Niantic рассказала о масштабном обновлении для AR-игры Ingress

Фото © Flickr/Eduardo Woo

Разработчики хотят внести правки как в визуальный стиль, так и в технологическую составляющую. Команда планирует использовать опыт, который она получила во время работы над Pokemon Go.

Напомним, Ingress вышла в 2012 году. В игре пользователи присоединялись к одной из фракций, которые сражались за контроль отдельных точек.

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Сергей Сурепин
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