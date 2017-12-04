Авторы Pokemon Go готовят крупное обновление для Ingress

Разработчики решили задействовать опыт, который они получили во время работы над игрой про покемонов.

Компания Niantic планирует выпустить в будущем году обновлённую версию игры Ingress с подзаголовком Prime. Это будет улучшенная версия приложения, в котором изменится большая часть компонентов.

Компания Niantic рассказала о масштабном обновлении для AR-игры Ingress Фото © Flickr/Eduardo Woo

Разработчики хотят внести правки как в визуальный стиль, так и в технологическую составляющую. Команда планирует использовать опыт, который она получила во время работы над Pokemon Go.