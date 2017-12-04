Авторы Pokemon Go готовят крупное обновление для Ingress
Разработчики решили задействовать опыт, который они получили во время работы над игрой про покемонов.
Компания Niantic планирует выпустить в будущем году обновлённую версию игры Ingress с подзаголовком Prime. Это будет улучшенная версия приложения, в котором изменится большая часть компонентов.
Компания Niantic рассказала о масштабном обновлении для AR-игры Ingress
Разработчики хотят внести правки как в визуальный стиль, так и в технологическую составляющую. Команда планирует использовать опыт, который она получила во время работы над Pokemon Go.
Напомним, Ingress вышла в 2012 году. В игре пользователи присоединялись к одной из фракций, которые сражались за контроль отдельных точек.