Авторы Fortnite заставили читера уничтожить вредоносные программы

Вместе с этим разработчики решили прокомментировать иск в отношении подростка-нарушителя.

Издатель Epic Games подал в суд на жителя Миннесоты Чарльза Враспира, который играет под псевдонимом Joreallean, за использование читов в Fortnite Battle Royale. Разработчики обвинили его в нарушении авторских прав и условий пользовательского соглашения из-за того, что игрок внёс изменения в исходный код шутера.

Epic Games заставила читера уничтожить свои программы под угрозой штрафа в 5 тысяч долларов Фото: © Epic Games, Inc.

Согласно иску, Враспира банили девять раз, но он создавал новые учётные записи. Также пользователя подозревают в написании самого запрещённого программного обеспечения.