Авторы Fortnite заставили читера уничтожить вредоносные программы
Фото: © Epic Games, Inc.
Вместе с этим разработчики решили прокомментировать иск в отношении подростка-нарушителя.
Издатель Epic Games подал в суд на жителя Миннесоты Чарльза Враспира, который играет под псевдонимом Joreallean, за использование читов в Fortnite Battle Royale. Разработчики обвинили его в нарушении авторских прав и условий пользовательского соглашения из-за того, что игрок внёс изменения в исходный код шутера.
Epic Games заставила читера уничтожить свои программы под угрозой штрафа в 5 тысяч долларов
Фото: © Epic Games, Inc.
Согласно иску, Враспира банили девять раз, но он создавал новые учётные записи. Также пользователя подозревают в написании самого запрещённого программного обеспечения.
В итоге стороны уладили конфликт в досудебном порядке. Игрок уничтожил вредоносное ПО и избежал штрафа в размере 5 тысяч долларов.