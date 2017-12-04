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Опубликовано 4 декабря 2017, 14:34

Авторы Fortnite заставили читера уничтожить вредоносные программы

Фото: &copy; Epic Games, Inc.

Фото: © Epic Games, Inc.

Вместе с этим разработчики решили прокомментировать иск в отношении подростка-нарушителя.

Издатель Epic Games подал в суд на жителя Миннесоты Чарльза Враспира, который играет под псевдонимом Joreallean, за использование читов в Fortnite Battle Royale. Разработчики обвинили его в нарушении авторских прав и условий пользовательского соглашения из-за того, что игрок внёс изменения в исходный код шутера.

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Epic Games заставила читера уничтожить свои программы под угрозой штрафа в 5 тысяч долларов

Фото: © Epic Games, Inc.

Согласно иску, Враспира банили девять раз, но он создавал новые учётные записи. Также пользователя подозревают в написании самого запрещённого программного обеспечения.

В итоге стороны уладили конфликт в досудебном порядке. Игрок уничтожил вредоносное ПО и избежал штрафа в размере 5 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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