Star Citizen уже стоит дороже 171 миллиона долларов
Фото © Cloud Imperium Games
Игру, у которой всё ещё нет точной даты выхода, уже поддержали более 1,9 миллиона человек.
Бюджет Star Citizen превысил 171,5 миллиона долларов. При этом меньше чем неделю назад в игру инвестировали порядка 168 миллионов долларов.
Бюджет Star Citizen преодолел отметку в 171 миллион долларов
Фото © Cloud Imperium Games
Рост объясняется распродажей. Сейчас пользователи альфа-версии могут приобрести многие корабли со скидкой. Все средства будут направлены на дальнейшую работу над игрой.
Напомним, Star Citizen находится в разработке с 2011 года. У космического симулятора всё ещё нет даты выхода.