Star Citizen уже стоит дороже 171 миллиона долларов

Игру, у которой всё ещё нет точной даты выхода, уже поддержали более 1,9 миллиона человек.

Бюджет Star Citizen превысил 171,5 миллиона долларов. При этом меньше чем неделю назад в игру инвестировали порядка 168 миллионов долларов.

Бюджет Star Citizen преодолел отметку в 171 миллион долларов Фото © Cloud Imperium Games

Рост объясняется распродажей. Сейчас пользователи альфа-версии могут приобрести многие корабли со скидкой. Все средства будут направлены на дальнейшую работу над игрой.