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Опубликовано 4 декабря 2017, 13:47

Star Citizen уже стоит дороже 171 миллиона долларов

Фото &copy;&nbsp;Cloud Imperium Games

Фото © Cloud Imperium Games

Игру, у которой всё ещё нет точной даты выхода, уже поддержали более 1,9 миллиона человек.

Бюджет Star Citizen превысил 171,5 миллиона долларов. При этом меньше чем неделю назад в игру инвестировали порядка 168 миллионов долларов.

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Бюджет Star Citizen преодолел отметку в 171 миллион долларов

Фото © Cloud Imperium Games

Рост объясняется распродажей. Сейчас пользователи альфа-версии могут приобрести многие корабли со скидкой. Все средства будут направлены на дальнейшую работу над игрой.

Напомним, Star Citizen находится в разработке с 2011 года. У космического симулятора всё ещё нет даты выхода.

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Сергей Сурепин
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