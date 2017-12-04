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Регион
Опубликовано 4 декабря 2017, 14:14

В Союзе пассажиров указали на минусы идеи возврата денег при задержке авиарейсов

Фото: &copy; РИА Новости/Кирилл Каллиников&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников 

Реализация этого предложения выльется в долгие судебные разбирательства, считают в организации.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков прокомментировал законопроект, согласно которому пассажир после трёх часов ожидания вылета вправе будет сдать билет и купить новый у другой авиакомпании. Речь идёт о ситуациях, когда задержка рейса происходит по вине перевозчика, и именно в этом, по словам Янкова, заключается главный минус инициативы. По его мнению, авиакомпания всеми силами будет стараться избежать ответственности, а разбираться в конечном счёте придётся в суде.

— Я боюсь, что если однозначно ввести такие жёсткие нормы и прописать в законе "по вине авиакомпаний", то авиакомпании всеми способами будут доказывать обратное: метеоусловия, техническое состояние, — приводит слова Янкова RT. — А по чьей вине техническое состояние, например, не известно, потому что каждый самолёт обслуживают разные службы в разных аэропортах. Может быть, это вообще вина производителя...

Вместо этого Союз пассажиров предлагает решать проблему задержки рейсов менее жёсткими мерами: например, путём увеличения выплат за каждый час задержки рейсов внутренних авиалиний. На данный момент эта сумма на внутрироссийских рейсах составляет 25 рублей в час, и это, по словам Янкова, просто "несерьёзно".

Напомним, законопроект о возврате денег при задержке авиарейса подготовили в Госдуме. По мнению депутата от "Справедливой России" Игоря Ананских, это усилит конкуренцию на рынке авиаперевозок, а также защитит права пассажиров.

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Марина Калегина
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