Detroit: Become Human обвиняют в пропаганде детского насилия
Видеоигру раскритиковала основательница одного из благотворительных фондов Childline.
Detroit: Become Human раскритиковала Эстер Ранцен, основательница благотворительной компании Childline. Она обвиняет компанию Sony и студию Quantic Dreams в спекулировании на проблеме детского насилия.
Detroit: Become Human обвинили в пропаганде детского насилия
По её словам, жестокость по отношению к детям нельзя считать развлечением. Ранцен называет Detroit: Become Human не игрой, а настоящим кошмаром для тысяч детей, жизни которых развивались подобным образом.
Напомним, Detroit: Become Human выходит в 2018 году эксклюзивно на PS4.