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Опубликовано 4 декабря 2017, 12:55

Detroit: Become Human обвиняют в пропаганде детского насилия

Фото: &copy; Quantic Dream

Фото: © Quantic Dream

Видеоигру раскритиковала основательница одного из благотворительных фондов Childline.

Detroit: Become Human раскритиковала Эстер Ранцен, основательница благотворительной компании Childline. Она обвиняет компанию Sony и студию Quantic Dreams в спекулировании на проблеме детского насилия.

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Detroit: Become Human обвинили в пропаганде детского насилия

Фото: © Quantic Dream

По её словам, жестокость по отношению к детям нельзя считать развлечением. Ранцен называет Detroit: Become Human не игрой, а настоящим кошмаром для тысяч детей, жизни которых развивались подобным образом.

Напомним, Detroit: Become Human выходит в 2018 году эксклюзивно на PS4.

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Сергей Сурепин
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