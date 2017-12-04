Detroit: Become Human обвиняют в пропаганде детского насилия

Detroit: Become Human раскритиковала Эстер Ранцен, основательница благотворительной компании Childline. Она обвиняет компанию Sony и студию Quantic Dreams в спекулировании на проблеме детского насилия.

По её словам, жестокость по отношению к детям нельзя считать развлечением. Ранцен называет Detroit: Become Human не игрой, а настоящим кошмаром для тысяч детей, жизни которых развивались подобным образом.